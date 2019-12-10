В Иркутской области прошли массовые спортивно-развлекательные мероприятия
В Иркутской области в минувшие выходные стартовал зимний туристический сезон на Байкале. Торжественными массовыми спусками были официально открыты трассы горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Слюдянском районе. В этом году к традиционному спуску-параду с участием инструкторов, учеников спортшкол и гостей курорта добавился ночной огненный спуск, который закончился пиротехническим шоу и салютом. В мероприятии приняли участие более 2500 человек.
В посёлке Листвянка Иркутского района прошёл Большой Байкальский спорт-квест. За главный приз – 50 тысяч рублей – боролись 13 команд, в состав которых вошли больше 130 человек. В течение дня участники должны были на время пройти 16 локаций, где их ждали интеллектуальные, творческие и спортивные задания.
Идея проекта – через игровую форму показать разнообразие мест отдыха и развлечений в Листвянке зимой, пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей и гостей Иркутской области к семейному отдыху на Байкале.
Победителем стала команда администрации Иркутского района. Свой выигрыш – 50 тысяч рублей – участники решили передать на благотворительность.
Как сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области, поток туристов на Байкал в зимний сезон ежегодно увеличивается. Так в первом квартале 2019 года общее количество туристских прибытий в регион по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 3,6% и составило 326,9 тыс. человек. В новом сезоне, по прогнозам специалистов, эта тенденция сохранится.
На Байкале стартовал зимний туристический сезон
Общество, Фото:
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