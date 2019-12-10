Она выступала в составе команды Красноярского края
Биатлонистка спортивной школы олимпийского резерва по биатлону Забайкальского края Виктория Коновалова в составе команды Красноярского края завоевала золотую медаль в эстафете на втором этапе кубка России, который проходил в Тюмени с 5 по 7 декабря.
Вторыми стали представительницы Санкт-Петербурга, третье место у биатлонисток из Тюмени.
Виктория выступила двойным зачётом за Забайкальский и Красноярский край. В настоящее время спортсменка живёт и тренируется в Красноярской академии биатлона под руководством старшего тренера женской сборной Красноярского края, уроженки Забайкальского края Людмилы Пановой. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.
Забайкальская биатлонистка завоевала «золото» на втором этапе кубка России
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