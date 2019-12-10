 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Декабря

09 Декабря

Популярное

Следующими для календаря разденутся бурятские математики

Следующими для календаря разденутся бурятские математики
Общество,  Фото:pixabay.com
По мнению Светланы Будашкаевой, успех такого календаря обеспечен

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева сообщила о старте продаж календаря на 2020 год «Спортсмены - детям Бурятии». На нём изображены полуголые знаменитые спортсмены республики.

На деньги с продажи календарей фонд планирует обучить по кинезиологии (наука о развитии головного мозга через движение). Также будет открыт специализированный кабинет для реабилитации детей с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательной системы.


Выпуск календарей с раздетыми бурятскими спортсменами стал горячей новостью – об этом писали многие СМИ, идеей заинтересовались в том числе и иркутские газеты.

- Календари покупают, комментируют и обсуждают. И это хорошо! Значит, мы добьёмся своей цели - собрать средства на обучение специалиста по кинезиологии и оборудования кабинета адаптивной и лечебной физкультуры! – написала Светлана Будашкаева в Facebook.

Сегодня общественница сообщила, что следующими для календаря разденутся умные бурятские математики.

- Календарь откроет Андрей Ринчино, только что сам предложил. Отличная идея! Математиков в республике так же много, как спортсменов, некоторые являются и теми, и другими. Так что успех нового календаря обеспечен! – сообщила она.

В комментариях предложили фотографировать не только математиков, но и историков, экологов и других.

Идея снять для календаря известных учёных появилась в диалоге между Светланой Будашкаевой и экономистом Андреем Ринчино. Он спросил, для кого «старалась» общественница и заявил, что основной сегмент потребителей мужской эротики – гей-комьюнити. Светлана Будашкаева ответила, что была лучшего мнения об эмоциональном интеллекте экономиста.

- Кстати, будете делать календарь с красивыми математиками - приглашайте, я к вашим услугам, - написал в итоге Андрей Ринчино.

Он добавил, что это хороший повод привести себя в форму.

Купить календарь можно в фонде «Здоровье Бурятии».
календарь благотворительность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В 2020 году в Улан-Удэ высадят более 23 тысяч саженцев
В 2020 году в Улан-Удэ высадят более 23 тысяч саженцев
Общество, 10.12.2019
Бюджету города это обойдётся в 170 миллионов рублей
Следующими для календаря разденутся бурятские математики
Следующими для календаря разденутся бурятские математики
Общество, 10.12.2019
По мнению Светланы Будашкаевой, успех такого календаря обеспечен
Оперная дива из Бурятии выступила на посиделках в «Украине» на Арбате
Оперная дива из Бурятии выступила на посиделках в «Украине» на Арбате
Общество, 10.12.2019
Заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова стала участницей необычного музыкального вечера в центре Москвы
В Чите мужчина сдал несуществующую квартиру
В Чите мужчина сдал несуществующую квартиру
Общество, 10.12.2019
Он попросил с женщины предоплату и пропал
На Байкале ухудшилась ледовая обстановка
На Байкале ухудшилась ледовая обстановка
Общество, 10.12.2019
Из-за штормовых ветров ледовая обстановка на озере меняется ежедневно
В Бурятии новобранцы приняли присягу
В Бурятии новобранцы приняли присягу
Общество, 10.12.2019
Торжественная церемония прошла в мотострелковом соединении
В Братске ветеран боевых действий «заминировал» пивзавод
В Братске ветеран боевых действий «заминировал» пивзавод
Общество, 10.12.2019
Мужчина сообщил о ложном минировании из-за проблем на работе и в личной жизни
В Бурятии «чёрные» лесорубы остались без автомобилей
В Бурятии «чёрные» лесорубы остались без автомобилей
Общество, 10.12.2019
Правонарушителей обнаружили в Прибайкальском лесничестве
Улан-удэнцам предлагают написать тест по истории
Улан-удэнцам предлагают написать тест по истории
Общество, 10.12.2019
Задания теста будут состоять из 40 вопросов
Забайкальца осудили за избиение сестры
Забайкальца осудили за избиение сестры
Общество, 10.12.2019
Судимый мужчина избивал сестру, когда был пьян
В Бурятии зенитчики отработали наведение ракет
В Бурятии зенитчики отработали наведение ракет
Общество, 10.12.2019
Военные отработали перевод техники их походного положение в боевое и наведение ракет  
Пианист Дмитрий Маслеев выступит в Улан-Удэ
Пианист Дмитрий Маслеев выступит в Улан-Удэ
Общество, 10.12.2019
В декабре 2019 года вышел его новый альбом
Бурятские боксёры поборются за ключи от «Kia Rio» в Нальчике
Бурятские боксёры поборются за ключи от «Kia Rio» в Нальчике
Общество, 10.12.2019
Сегодня стартует первенство России по боксу среди юниоров
Жители Бурятии стали меньше пить
Жители Бурятии стали меньше пить
Общество, 10.12.2019
Бурятия поднялась на 14 строчек в рейтинге трезвости регионов России

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^