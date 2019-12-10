Следующими для календаря разденутся бурятские математики

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева сообщила о старте продаж календаря на 2020 год «Спортсмены - детям Бурятии». На нём изображены полуголые знаменитые спортсмены республики.
На деньги с продажи календарей фонд планирует обучить по кинезиологии (наука о развитии головного мозга через движение). Также будет открыт специализированный кабинет для реабилитации детей с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательной системы.
Выпуск календарей с раздетыми бурятскими спортсменами стал горячей новостью – об этом писали многие СМИ, идеей заинтересовались в том числе и иркутские газеты.
- Календари покупают, комментируют и обсуждают. И это хорошо! Значит, мы добьёмся своей цели - собрать средства на обучение специалиста по кинезиологии и оборудования кабинета адаптивной и лечебной физкультуры! – написала Светлана Будашкаева в Facebook.
Сегодня общественница сообщила, что следующими для календаря разденутся умные бурятские математики.
- Календарь откроет Андрей Ринчино, только что сам предложил. Отличная идея! Математиков в республике так же много, как спортсменов, некоторые являются и теми, и другими. Так что успех нового календаря обеспечен! – сообщила она.
В комментариях предложили фотографировать не только математиков, но и историков, экологов и других.
Идея снять для календаря известных учёных появилась в диалоге между Светланой Будашкаевой и экономистом Андреем Ринчино. Он спросил, для кого «старалась» общественница и заявил, что основной сегмент потребителей мужской эротики – гей-комьюнити. Светлана Будашкаева ответила, что была лучшего мнения об эмоциональном интеллекте экономиста.
- Кстати, будете делать календарь с красивыми математиками - приглашайте, я к вашим услугам, - написал в итоге Андрей Ринчино.
Он добавил, что это хороший повод привести себя в форму.
Купить календарь можно в фонде «Здоровье Бурятии».