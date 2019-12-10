 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Декабря

09 Декабря

Популярное

В Чите мужчина сдал несуществующую квартиру

В Чите мужчина сдал несуществующую квартиру
Общество,  Фото:pixabay.com
Он попросил с женщины предоплату и пропал

В полицию Читы обратилась жительница города Могоча, которая сообщила, что у неё похитили пять тысяч рублей.

Выяснилось, что потерпевшая по объявлению в интернете договорилась с незнакомым мужчиной об аренде квартиры в Чите. Заявительница перевела неизвестному предоплату в сумме пять тысяч рублей, после этого он перестал выходить на связь.

Оперативники установили личность мошенника, который был задержан и доставлен в отдел полиции. От 20-летнего подозреваемого получены признательные показания. Похищенные деньги он успел потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Чита мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии две супружеские пары отметили золотой юбилей
В Бурятии две супружеские пары отметили золотой юбилей
Общество, 10.12.2019
Чествовали юбиляров на прошлой неделе
В 2020 году в Улан-Удэ высадят более 23 тысяч саженцев
В 2020 году в Улан-Удэ высадят более 23 тысяч саженцев
Общество, 10.12.2019
Бюджету города это обойдётся в 170 миллионов рублей
Следующими для календаря разденутся бурятские математики
Следующими для календаря разденутся бурятские математики
Общество, 10.12.2019
По мнению Светланы Будашкаевой, успех такого календаря обеспечен
Оперная дива из Бурятии выступила на посиделках в «Украине» на Арбате
Оперная дива из Бурятии выступила на посиделках в «Украине» на Арбате
Общество, 10.12.2019
Заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова стала участницей необычного музыкального вечера в центре Москвы
В Чите мужчина сдал несуществующую квартиру
В Чите мужчина сдал несуществующую квартиру
Общество, 10.12.2019
Он попросил с женщины предоплату и пропал
На Байкале ухудшилась ледовая обстановка
На Байкале ухудшилась ледовая обстановка
Общество, 10.12.2019
Из-за штормовых ветров ледовая обстановка на озере меняется ежедневно
В Бурятии новобранцы приняли присягу
В Бурятии новобранцы приняли присягу
Общество, 10.12.2019
Торжественная церемония прошла в мотострелковом соединении
В Братске ветеран боевых действий «заминировал» пивзавод
В Братске ветеран боевых действий «заминировал» пивзавод
Общество, 10.12.2019
Мужчина сообщил о ложном минировании из-за проблем на работе и в личной жизни
В Бурятии «чёрные» лесорубы остались без автомобилей
В Бурятии «чёрные» лесорубы остались без автомобилей
Общество, 10.12.2019
Правонарушителей обнаружили в Прибайкальском лесничестве
Улан-удэнцам предлагают написать тест по истории
Улан-удэнцам предлагают написать тест по истории
Общество, 10.12.2019
Задания теста будут состоять из 40 вопросов
Забайкальца осудили за избиение сестры
Забайкальца осудили за избиение сестры
Общество, 10.12.2019
Судимый мужчина избивал сестру, когда был пьян
В Бурятии зенитчики отработали наведение ракет
В Бурятии зенитчики отработали наведение ракет
Общество, 10.12.2019
Военные отработали перевод техники их походного положение в боевое и наведение ракет  
Пианист Дмитрий Маслеев выступит в Улан-Удэ
Пианист Дмитрий Маслеев выступит в Улан-Удэ
Общество, 10.12.2019
В декабре 2019 года вышел его новый альбом
Бурятские боксёры поборются за ключи от «Kia Rio» в Нальчике
Бурятские боксёры поборются за ключи от «Kia Rio» в Нальчике
Общество, 10.12.2019
Сегодня стартует первенство России по боксу среди юниоров

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^