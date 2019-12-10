Он попросил с женщины предоплату и пропал
В полицию Читы обратилась жительница города Могоча, которая сообщила, что у неё похитили пять тысяч рублей.
Выяснилось, что потерпевшая по объявлению в интернете договорилась с незнакомым мужчиной об аренде квартиры в Чите. Заявительница перевела неизвестному предоплату в сумме пять тысяч рублей, после этого он перестал выходить на связь.
Оперативники установили личность мошенника, который был задержан и доставлен в отдел полиции. От 20-летнего подозреваемого получены признательные показания. Похищенные деньги он успел потратить на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите мужчина сдал несуществующую квартиру
Общество, Фото:
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