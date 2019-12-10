В Курумканском районе сыграли в интеллектуальные игры

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Курумканский район»

В финале первенства встретились команды «Отличники» и «Bigmind»



В Бурятии 6 декабря прошёл финал II открытого первенства Курумканского района по интеллектуальным играм, посвящённым 75-летию со дня образования Курумканского района. В нём участвовали команды, ставшие победителями в своих возрастных группах.



Игра прошла в виде телевизионной игры «Где логика?», в которой предлагалось 4 раунда: «Найди общее»; «Формула всего»; «Книгоребус»; «Классика жанров». Все задания были посвящены Году театра в РФ.



По итогам финала абсолютным чемпионом первенства в этом году стала команда «Отличники» Курумканской средней школы №1. В финале она обошла команду районной администрации «Bigmind».



Турнир по интеллектуальным играм проходит с прошлого года. В 2018 году были проведены 2 игры. Первая игра прошла в виде игры «Своя игра», в ней участвовало 6 команд. Вторая игра прошла в виде «Командного интеллектуального многоборья», на ней присутствовало 7 команд. Тематика прошлых игр – это русская и зарубежная классика. В прошлом году игры проводили для работающей молодёжи, в этом году к ним присоединились более «взрослые» команды.



С 2020 года первенство пройдёт в новом формате: будут убраны возрастные ограничения, а игры будут проводиться раз в квартал. Темой следующего сезона станет Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – Год памяти и славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.

