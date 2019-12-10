В Иркутской области проведут турнир по национальной борьбе

Его участниками станут спортсмены 2003 года рождения и младше
14 декабря в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт открытый окружной турнир по бурятской национальной борьбе памяти Алексея Николаевича Федосеева среди спортсменов 2003 года рождения и младше.
В соревнованиях будут участвовать юные борцы в весовых категориях до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, свыше 70 кг. Также будет проводиться абсолютное первенство.
Турнир проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Кутулик Аларского района. Соревнования начнутся в 10:00 часов. Торжественное открытие состоится в 11:30. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
Возрастное ограничение 6+
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Общество, Фото:
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