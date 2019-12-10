В Улан-Удэ к вечеру похолодает

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренный снег



Ветер северо-западный 5-10, местами 15-18 м/с, позёмка. Температура днём 8-13, местами 17-22 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Максимальная температура днём 10-12 мороза, во второй половине дня понижение температуры.



Читают сейчас