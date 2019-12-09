Чемпионом фестиваля стал ФК «Чита»
64 сборных из Читы, районов Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии, Монголии, ветераны и совсем юные спортсмены приняли участие в XIV фестивале зимнего футбола «Кубок города Читы», посвящённом Международному дню футбола. С 30 ноября по 8 декабря на читинском стадионе «Юность» за победу боролись 750 спортсменов, забив более тысячи голов.
После финальной игры, на которой окончательно определились победители, участников турнира поприветствовали министр спорта Забайкалья Виталий Ломаев, глава Читы Александр Сапожников и председатель комитета физической культуры и спорта Алексей Белов.
Благодарственными письмами за участие в фестивале зимнего футбола были награждены начальник команды ФК «Дэрэн» Бор Нанжид и президент ФК «Дэрэн» Монхчулуун Гарам из Улан-Батора (Монголия), а также тренер команды «Снежные волки» Цинь Юй из города Маньчжурия (Китай).
Лучшим игроком фестиваля признан Павел Захаров («СКА» г. Чита). Представитель команды «Урожай» Сергей Сапожников награждён в номинации «Лучший вратарь», его товарищ по сборной Евгений Железняк выбран «Лучшим защитником». «Лучшим нападающим» стал Владимир Марков (ФК «Чита»), «Лучшим бомбардиром – его коллега по клубу Илья Анциферов.
Малый кубок завоевала сборная села Чиндалей Дульдургинского района Забайкалья. В Главном кубке третье место у команды «Урожай», серебро досталось ФК «Дэрэн» (Монголия). Чемпионами фестиваля стали хозяева поля – спортсмены ФК «Чита». Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
Кубок зимнего футбола Читы остался дома
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