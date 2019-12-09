Самбисты Сибири определят сильнейших в Иркутске

10 декабря начнётся чемпионат и первенство СФО среди мужчин и женщин



В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 10 по 13 декабря пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по самбо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 2000–2001 годов рождения, юношей и девушек 2002–2003 годов рождения, а также по боевому самбо среди мужчин.



Мужчины и женщины будут соревноваться в девяти весовых категориях, юниоры и юниорки, юноши и девушки – в десяти. В первый день, 10 декабря, с 10:00 часов начнутся поединки юношей. В 19:00 пройдёт церемония открытия соревнований, после чего состоятся финальные встречи у юношей.



11 декабря в борьбу вступят юниоры и девушки, 12 декабря – юниорки и мужчины. 13 декабря зрителей ждут схватки мужчин в боевом самбо, а также женщин.



Всего в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа примут участие около 1000 спортсменов. 174 из них будут представлять Иркутскую область, 127 – Новосибирскую область, 101 – Красноярский край. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

