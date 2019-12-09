Иркутские кёрлингисты стали вторыми на кубке России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В финале они уступили команде Краснодарского края



Иркутская команда «Комсомолл 1» заняла второе место на кубке России по кёрлингу среди мужских команд, который проходил со 2 по 7 декабря в кёрлинговом центре «Ледяной куб» в Сочи. В соревнованиях приняли участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Новосибирской и Иркутской областей, Краснодарского и Красноярского краёв.



На первом этапе турнира команды были поделены на две подгруппы по восемь команд в каждой, сыграв в подгруппах по круговой системе. Во второй этап соревнований прошли две лучшие команды из каждой подгруппы, и затем игра по олимпийской системе. Регламент матча – восемь эндов. Все матчи проводились с экстра-эндами, до выявления победителя.



По итогам игр иркутская команда «Комсомолл 1», в состав которой входили Артём Каретников, Андрей Дудов, Михаил Власенко, Николай Лысаков и Кирилл Грехнев, стала второй. На этих соревнованиях ребята выполнили норматив мастера спорта России. Победила команда Краснодарского края. Замкнула тройку призёров сборная Новосибирской области.



Напомним, Артём Каретников, Андрей Дудов, Михаил Власенко, Николай Лысаков и Кирилл Грехнев являются воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» и тренируются у Анны Трухиной. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

