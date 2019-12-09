Она заняла третье место на ассамблее замещающих семей в Москве
Финальный тур федерального этапа всероссийского конкурса «Всероссийская ассамблея замещающих семей» состоялся в Москве. Участниками заочного тура федерального этапа конкурса в этом году стали семьи опекунов и попечителей, а также приёмные семьи из 36 регионов Российской Федерации. В финал конкурса вышли 9 семей из Белгородской, Иркутской, Липецкой, Пензенской, Тверской, Тульской областей, из Республики Татарстан, Камчатского края и города Москвы. Иркутскую область на конкурсе представляла семья Токарских.
В семье Ирины и Александра Токарских сейчас воспитывается 14 приёмных детей. Всего же сердечную заботу и душевное тепло в этой семье получили 24 ребёнка-сироты.
Финалисты приняли участие в творческом конкурсе «Семья – основа державы», где рассказали об истории возникновения семьи, увлечениях, самых интересных и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях, о любимых местах родного края. В творческом конкурсе «Семейная мастерская» каждая семья представила работы прикладного творчества и провела открытый мастер-класс для участников конкурса. В спортивном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» семьи показали спортивную подготовку, а в конкурсе по жанрам творчества семьи представили свои творческие номера. Оценивало участников жюри, в состав которого вошли известные деятели образования, культуры и искусства.
В творческих конкурсах семья Токарских представила на суд жюри два мастер-класса по выжиганию и бисероплетению, поделки из дерева и покорили всех зрителей своими зажигательными танцами «Ёхор» и «Морячки» с элементами циркового искусства.
По итогам жарких споров жюри присудило семье Токарских почётное третье место. Это призовое место стало большим успехом, поскольку это первое выступление на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба минсоцразвития Иркутской области.
Приёмная семья из Иркутской области успешно выступила на всероссийском конкурсе
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