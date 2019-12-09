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В Аге ветеран труда отметила 90-летний юбилей

В Аге ветеран труда отметила 90-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации ГО «Посёлок Агинское»
Именинница получила поздравления от президента России

В посёлке Агинском ветеран труда, труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Чимит Цыбенова отметила свой 90-й день рождения. Поздравить юбиляра пришли представители поселкового Совета ветеранов, соцзащиты, администрации посёлка. Имениннице передали подарки, а также зачитали поздравительную открытку от президента Российской Федерации.

Чимит-абгай родилась в 1929 году в селе Челутай. В 1941 году отца призвали на фронт и 12-летняя Чимит, будучи старшим ребенком, стала главной помощницей своей маме. Отец с войны не вернулся, и семье пришлось туго. Работали у раннего утра и до поздней ночи.

- Бывало, едешь с поля в сопровождении волков. Они шли рядом и выли. Всегда брала с собой вилы – какое-никакое оружие против серых хищников… Принимала участие и в строительстве дороги, возили гравий, щебень. Время было голодное, помню, возили в мешках урожай до складов в посёлке Могойтуй. А дорога дальняя, что делать, кушать хочется. Поэтому иногда аккуратно протыкали мешок гвоздем, чтобы набрать в ладошку зернышки. Их мы отдавали по дороге знакомым чабанам, чтобы в обратной дороге покушать сготовленную их них похлебку, – вспоминает юбилярша.

Чимит-абгай вместе с мужем всю жизнь проработали в колхозе имени Дылгырова. Сначала дояркой на ферме, а муж водителем. Затем 16 лет ухаживали за маточной отарой, и добивались высоких результатов. Воспитали восьмерых детей.

- Самое главное быть нужной и полезной людям, любить своих родных, – отмечает она. – Тогда и жить, и работать легко и радостно.

Сегодня Чимит Цыбенова живёт в посёлке Агинское в семье младшей дочери Намсалмы. Глядя на юбиляршу, трудно сказать, что ей 90 лет. Она не прочь похлопотать по хозяйству, живо интересуется новостями посёлка, округа, делами своих внуков и правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».
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