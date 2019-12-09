В Улан-Удэ молодёжь собралась на акцию «Звонкий лёд»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях приняли участие 22 команды вузов и ссузов города



7 декабря в Улан-Удэ на стадионе БГУ прошла молодёжная городская акция «Звонкий Лёд – 2019».



В этом году в соревнованиях приняли участие 22 команды. 15 команд со всех институтов, факультетов и колледжа Бурятского госуниверситета и по одной команде от Авиационного техникума, Технологического колледжа ВСГУТУ, Республиканского базового медицинского колледжа имени Э.Р. Раднаева, Улан-Удэнского торгово-экономического техникума, Бурятского лесопромышленного колледжа.



Традиционные состязания состоят из нескольких необычных и весёлых этапов. Всем командам давалось ровно 10 минут, чтобы пройти один этап.



В конце были подведены итоги соревнования. Победителями и призёрами стали:

1 место – Медицинский институт БГУ

2 место – Факультет биологии, географии и землепользования БГУ

3 место – Исторический факультет БГУ



Помимо соревнований, среди участников были проведены розыгрыш и конкурсы с приятными новогодними подарками. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского госуниверситета.



