В соревнованиях приняли участие 22 команды вузов и ссузов города
7 декабря в Улан-Удэ на стадионе БГУ прошла молодёжная городская акция «Звонкий Лёд – 2019».
В этом году в соревнованиях приняли участие 22 команды. 15 команд со всех институтов, факультетов и колледжа Бурятского госуниверситета и по одной команде от Авиационного техникума, Технологического колледжа ВСГУТУ, Республиканского базового медицинского колледжа имени Э.Р. Раднаева, Улан-Удэнского торгово-экономического техникума, Бурятского лесопромышленного колледжа.
Традиционные состязания состоят из нескольких необычных и весёлых этапов. Всем командам давалось ровно 10 минут, чтобы пройти один этап.
В конце были подведены итоги соревнования. Победителями и призёрами стали:
1 место – Медицинский институт БГУ
2 место – Факультет биологии, географии и землепользования БГУ
3 место – Исторический факультет БГУ
Помимо соревнований, среди участников были проведены розыгрыш и конкурсы с приятными новогодними подарками. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского госуниверситета.
В Улан-Удэ молодёжь собралась на акцию «Звонкий лёд»
Общество, Фото:
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