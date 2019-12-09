Жамсаран Цыдыпов стал третьим на турнире по быстрым шахматам
С 30 по 4 декабря в городе Ханты-Мансийске прошёл финал всероссийских соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-при России 2019». В заключительном турнире этого года приняли участие Топ-16 – 16 человек прошедших отбор, среди них 13 гроссмейстеров. Соревнования проходили по круговой системе с контролем времени.
В финал попал гроссмейстер из Бурятии – Жамсаран Цыдыпов. Он успешно выступил в отборочных этапах в течение года.
Одержав победы над одними из сильнейших гроссмейстеров России, Жамсаран занял третье место с результатом 10,5 очков. Первое место занял гроссмейстер Морозевич Александр, на втором месте Шиманов Александр. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.
Бурятский шахматист стал призёром всероссийских соревнований
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