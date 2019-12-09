Бурятия оказалась на дне рейтинга регионов по отсутствию вредных привычек



Специалисты отмечают, что в первой пятёрке по сравнению с прошлым годом изменений не произошло. На первых пяти строчках рейтинга по отсутствию вредных привычек расположились представители Северного Кавказа. Первое место сохранила за собой Чеченская республика, следом за ней - Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.



В этих регионах, согласно статистическим данным, вредные привычки распространены не широко. Это можно объяснить в первую очередь традициями, историей и религией и в меньшей степени экономическими факторами.



Для северокавказских республик характерны низкие уровни потребления табачных изделий и алкогольной продукции, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по этим показателям. Но по тем показателям, которые связаны с наркотическими веществами, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни, которая входит в первую десятку.





Кроме северокавказских республик, в лидирующую десятку входят Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.





Лидеры антирейтинга



Как сообщают эксперты РИА Новости, состав замыкающей рейтинг группы остался прежним, по сравнению с результатами прошлого года изменились только места регионов. Эксперты отмечают, что максимальная приверженность вредным привычкам наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, который по результатам исследования занял последнюю строчку рейтинга.



Выше него расположились Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области. Для этих регионов объединяющим фактором является география, точнее, их расположение в суровых климатических зонах. Но если рассматривать каждый показатель в отдельности, то проблемы у них разные.



Самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя наблюдается в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.



В Магаданской и Сахалинской областях самой серьёзной проблемой является алкоголь, так как в этих регионах фиксируется самый высокий уровень его потребления на одного взрослого человека. В Бурятии потребление алкоголя и табака не очень высокое (по этим показателям регион находится в середине списка), но показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стране.



В итоге Бурятия находится на 82 месте в рейтинге, тем самым занимая с конца четвёртое место. Рейтинговый балл республики в 2018 году - 45,7, место в 2017 году – 83.



Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятёрку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Об свидетельствует исследование РИА Новости.Эксперты подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчёте рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространённости вредных привычек.