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В Забайкалье терапевт подделывала рецепты

В Забайкалье терапевт подделывала рецепты
Общество,  Фото:pixabay.com
Таким образом он приобретала сильнодействующие препараты

В Забайкальском крае в результате выявления так называемой «аптечной наркомании», полицейские выявили факт выдачи врачом-терапевтом районной больницы рецепта на получение препарата, включённого в список сильнодействующих веществ и ограниченного в свободном обороте, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Используя своё служебное положение, терапевт выписала рецепт и внесла в него недостоверные сведения о пациенте. Поддельный документ врач передала заведующей аптекой для приобретения сильнодействующего препарата и дальнейшей передачи иному лицу.

Подразделением дознания ОМВД России по Сретенскому району в отношении врача возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

В отношении заведующей аптекой также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Проводится расследование.


Забайкальский край
 
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