В Забайкалье терапевт подделывала рецепты

Таким образом он приобретала сильнодействующие препараты



В Забайкальском крае в результате выявления так называемой «аптечной наркомании», полицейские выявили факт выдачи врачом-терапевтом районной больницы рецепта на получение препарата, включённого в список сильнодействующих веществ и ограниченного в свободном обороте, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Используя своё служебное положение, терапевт выписала рецепт и внесла в него недостоверные сведения о пациенте. Поддельный документ врач передала заведующей аптекой для приобретения сильнодействующего препарата и дальнейшей передачи иному лицу.



Подразделением дознания ОМВД России по Сретенскому району в отношении врача возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».



В отношении заведующей аптекой также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».



Проводится расследование.





