Для учеников лицея в Иркутске провели лекцию по буддизму

«Подобные мероприятия расширяют кругозор детей, обогащая знаниями, знакомя с разными религиозными культурами России», отмечает лектор



Ширээтэ лама Усть-Ордынского окружного дацана Иркутской области провёл просветительскую лекцию по буддизму детям из лицея №1 Иркутска. Так дети узнают о культуре буддизма и будут понимать, что из себя представляет буддизм. Об этом сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.



- В многоконфессиональной стране, где все религии живут в взаимоуважении, такие лекции-беседы будут только увеличивать взаимоуважение к другим религиям, - отмечают здесь.



«Подобные мероприятия расширяют кругозор детей, обогащая знаниями, знакомя с разными религиозными культурами России. Очень надеюсь, окружные школы возьмут пример и организуют подобные посещения», добавляет настоятель Усть-Ордынского дацана Зоригто Батуев.

