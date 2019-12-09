«Подобные мероприятия расширяют кругозор детей, обогащая знаниями, знакомя с разными религиозными культурами России», отмечает лектор
Ширээтэ лама Усть-Ордынского окружного дацана Иркутской области провёл просветительскую лекцию по буддизму детям из лицея №1 Иркутска. Так дети узнают о культуре буддизма и будут понимать, что из себя представляет буддизм. Об этом сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
- В многоконфессиональной стране, где все религии живут в взаимоуважении, такие лекции-беседы будут только увеличивать взаимоуважение к другим религиям, - отмечают здесь.
«Подобные мероприятия расширяют кругозор детей, обогащая знаниями, знакомя с разными религиозными культурами России. Очень надеюсь, окружные школы возьмут пример и организуют подобные посещения», добавляет настоятель Усть-Ордынского дацана Зоригто Батуев.
Для учеников лицея в Иркутске провели лекцию по буддизму
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