В районе Бурятии нарушили права инвесторов

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Тарбагатайского района Бурятии нарушали закон о защите прав инвесторов.



Администрацией района не был определён орган для осуществления полномочий в сфере муниципально-частного партнёрства, не были разработаны положения и нормативный правовой акт, регулирующие порядок правоотношений в указанной сфере.



- Советом по улучшению инвестиционного климата, созданном при главе муниципального образования, информация о результатах заседаний совета на официальном сайте района не размещалась, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Главе муниципального образования «Тарбагатайский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. После прокурорского вмешательства разработаны нормативные правовые акты в сфере муниципально-частного партнёрства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

