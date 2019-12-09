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В районе Бурятии нарушили права инвесторов

В районе Бурятии нарушили права инвесторов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Тарбагатайского района Бурятии нарушали закон о защите прав инвесторов.

Администрацией района не был определён орган для осуществления полномочий в сфере муниципально-частного партнёрства, не были разработаны положения и нормативный правовой акт, регулирующие порядок правоотношений в указанной сфере.

- Советом по улучшению инвестиционного климата, созданном при главе муниципального образования, информация о результатах заседаний совета на официальном сайте района не размещалась, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Главе муниципального образования «Тарбагатайский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. После прокурорского вмешательства разработаны нормативные правовые акты в сфере муниципально-частного партнёрства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
прокуратура
 
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