В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Тарбагатайского района Бурятии нарушали закон о защите прав инвесторов.
Администрацией района не был определён орган для осуществления полномочий в сфере муниципально-частного партнёрства, не были разработаны положения и нормативный правовой акт, регулирующие порядок правоотношений в указанной сфере.
- Советом по улучшению инвестиционного климата, созданном при главе муниципального образования, информация о результатах заседаний совета на официальном сайте района не размещалась, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Главе муниципального образования «Тарбагатайский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. После прокурорского вмешательства разработаны нормативные правовые акты в сфере муниципально-частного партнёрства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В районе Бурятии нарушили права инвесторов
Общество, Фото:
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