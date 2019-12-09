Спортсменка из Бурятии взяла «золото» на соревнованиях в Барнауле

Общество, Фото: минспорта РБ

Валерия Солдатова боролась в весовой категории до 48 кг



В Барнауле завершились Всероссийские соревнования по дзюдо памяти борцов Алтайского края.



Золотую медаль в весовой категории до 48 кг среди женщин завоевала спортсменка из Бурятии Валерия Солдатова. Валерия является членом сборной России, тренируется у Сергея Байдаева в Городском дворце детского (юношеского) творчества Улан-Удэ.



11 декабря в составе сборной Бурятии Валерия выезжает на кубок России в город Майкоп и затем на всероссийские соревнования «Дружба народов» в городе Новосибирск, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.







