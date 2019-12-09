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Спортсменка из Бурятии взяла «золото» на соревнованиях в Барнауле

Спортсменка из Бурятии взяла «золото» на соревнованиях в Барнауле
Общество,  Фото:минспорта РБ
Валерия Солдатова боролась в весовой категории до 48 кг

В Барнауле завершились Всероссийские соревнования по дзюдо памяти борцов Алтайского края.

Золотую медаль в весовой категории до 48 кг среди женщин завоевала спортсменка из Бурятии Валерия Солдатова. Валерия является членом сборной России, тренируется у Сергея Байдаева в Городском дворце детского (юношеского) творчества Улан-Удэ.

11 декабря в составе сборной Бурятии Валерия выезжает на кубок России в город Майкоп и затем на всероссийские соревнования «Дружба народов» в городе Новосибирск, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



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