В Иркутской области возбуждено дело за контрабанду леса на 20 млн. рублей

Пиломатериал изготавливался из незаконно добытой древесины



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов объёмом более 3,5 тысяч кубометров и стоимостью более 20 миллионов рублей.



Как выяснила прокурорская проверка, неустановленные лица, действующие от имени юридического лица, экспортировали с территории Казачинско-Ленского района Иркутской области в Китай пиломатериалы, произведённые из незаконно добытой древесины.



- По материалам прокурорской проверки следственным отделом Братского ЛО МВД России на транспорте по факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Ход расследования уголовного дела прокуратурой поставлен на контроль.

