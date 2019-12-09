Пиломатериал изготавливался из незаконно добытой древесины
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов объёмом более 3,5 тысяч кубометров и стоимостью более 20 миллионов рублей.
Как выяснила прокурорская проверка, неустановленные лица, действующие от имени юридического лица, экспортировали с территории Казачинско-Ленского района Иркутской области в Китай пиломатериалы, произведённые из незаконно добытой древесины.
- По материалам прокурорской проверки следственным отделом Братского ЛО МВД России на транспорте по факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ход расследования уголовного дела прокуратурой поставлен на контроль.
В Иркутской области возбуждено дело за контрабанду леса на 20 млн. рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В конце недели в селе состоялась презентация оснащённого кинозала в районном Доме культуры
Таким образом он приобретала сильнодействующие препараты
Жителям районов покажут бурятские фильмы и проведут мастер-классы
С ребятами провели беседу на тему противодействия коррупции
«Подобные мероприятия расширяют кругозор детей, обогащая знаниями, знакомя с разными религиозными культурами России», отмечает лектор
В дело вмешалась прокуратура
Валерия Солдатова боролась в весовой категории до 48 кг
Пиломатериал изготавливался из незаконно добытой древесины
Мероприятие состоится сегодня утром
Ранее он нашёл сотовый телефон
Произошло аварийное отключение света
Потерпевший не верил, что преступление совершил его приятель
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 декабря по республике местами небольшой снег, позёмка
Общество, 08.12.2019
Белый Старец присутствовал на торжественном зажжении новогодних огоньков на ёлке
Общество, 08.12.2019
Алексей Аранзаев выступал в составе сборной ВДВ