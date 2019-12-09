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В Иркутской области возбуждено дело за контрабанду леса на 20 млн. рублей

В Иркутской области возбуждено дело за контрабанду леса на 20 млн. рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пиломатериал изготавливался из незаконно добытой древесины

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов объёмом более 3,5 тысяч кубометров и стоимостью более 20 миллионов рублей.

Как выяснила прокурорская проверка, неустановленные лица, действующие от имени юридического лица, экспортировали с территории Казачинско-Ленского района Иркутской области в Китай пиломатериалы, произведённые из незаконно добытой древесины.

- По материалам прокурорской проверки следственным отделом Братского ЛО МВД России на транспорте по факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела прокуратурой поставлен на контроль.
Иркутская область
 
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