МВД Бурятии проведёт «прямую линию» по антикоррупционным вопросам

Мероприятие состоится сегодня утром



Сегодня, 9 декабря, с 10:00 до 11:00 в МВД по Бурятии пройдёт «Прямая линия» по вопросам антикоррупционного просвещения. Мероприятие приурочено к международному дню борьбы с коррупцией.



Консультации гражданам и сотрудникам будут давать: заместитель начальника следственной части следственного управления МВД по Бурятии Дмитрий Загузин: 8 (3012) 29-51-55; врио начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике Андрей Арсентьев: 8 (3012) 45-07-34; старший инспектор направления по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления по работе с личным составом МВД по Бурятии Андрей Ефремов: 8 (3012) 29-22-20.

