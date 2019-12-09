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МВД Бурятии проведёт «прямую линию» по антикоррупционным вопросам

МВД Бурятии проведёт «прямую линию» по антикоррупционным вопросам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие состоится сегодня утром

Сегодня, 9 декабря, с 10:00 до 11:00 в МВД по Бурятии пройдёт «Прямая линия» по вопросам антикоррупционного просвещения. Мероприятие приурочено к международному дню борьбы с коррупцией.

Консультации гражданам и сотрудникам будут давать: заместитель начальника следственной части следственного управления МВД по Бурятии Дмитрий Загузин: 8 (3012) 29-51-55; врио начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике Андрей Арсентьев: 8 (3012) 45-07-34; старший инспектор направления по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления по работе с личным составом МВД по Бурятии Андрей Ефремов: 8 (3012) 29-22-20.
МВД Бурятии прямая линия
 
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