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В Бурятии немного потеплело

В Бурятии немного потеплело
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Морозы в республике идут на спад

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 декабря по республике ожидается до -14, -19 градусов, местами по Прибайкалью и югу до -6, -11, по крайнему северу до -24 градусов мороза. Преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/с.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём 13-15 мороза.
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