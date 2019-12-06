В Бурятии немного потеплело

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Морозы в республике идут на спад



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 декабря по республике ожидается до -14, -19 градусов, местами по Прибайкалью и югу до -6, -11, по крайнему северу до -24 градусов мороза. Преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/с.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём 13-15 мороза.

