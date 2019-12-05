 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Декабря

04 Декабря

Популярное

В Иркутске состоится всероссийский турнир по женской вольной борьбе

В Иркутске состоится всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В нём примут участие девушки до 18 лет и до 21 года

В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 7 по 8 декабря состоится VI всероссийский турнир по женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой. Соревнования будут проходить в двух возрастных категориях – среди девушек до 18 лет и до 21 года.

- Всероссийский турнир имени Натальи Воробьевой – это традиционные соревнования, которые собирают сильнейших спортсменок Сибири и Дальнего Востока. В разные годы в соревнованиях принимали участие команды из Китая и Монголии. В этот раз в Иркутск планируют приехать спортсменки из Киргизии. Особая благодарность уроженке Тулуна, олимпийской чемпионке 2012 года, заслуженному мастеру спорта России Наталье Воробьёвой, при поддержке которой турнир ежегодно проходит на высоком уровне, – отметил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

Для спортсменок 2003-2004 годов рождения предусмотрены следующие весовые категории: 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 и 73 кг. Спортсменки 2000-2002 годов рождения будут бороться в десяти весовых категориях: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 и 76 кг.

Заявки на участие подали команды из Новосибирска, Кемерово, Междуреченска, Красноярска, Улан-Удэ, Хабаровска и других городов. От Иркутской области в турнире будут участвовать представительницы Иркутска, Ангарска, Тулуна, Эхирит-Булагатского, Осинского, Боханского, Ольхонского районов и других муниципальных образований региона.

На турнире участницы в возрастной категории до 21 года смогут выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

7 декабря пройдёт заседание мандатной комиссии, жеребьёвка участниц. Сам турнир начнётся 8 декабря в 10:00 часов, торжественное открытие состоится в 17:00 часов. Вход для зрителей свободный. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
спорт турнир борьба женская борьба Иркутск вольная борьба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии 95-летнего ветерана поздравили с юбилеем
В Бурятии 95-летнего ветерана поздравили с юбилеем
Общество, 05.12.2019
Пенсионер из Кабанского района отмечает день рождения сегодня
Оставшийся без рук уроженец Улан-Удэ пробежал Нью-Йоркский марафон
Оставшийся без рук уроженец Улан-Удэ пробежал Нью-Йоркский марафон
Общество, 05.12.2019
Преодолев 42 километра, Павел Трофимов смог собрать деньги на уникальные протезы рук
Улигершину из Бурятии вручили премию «Душа России»
Улигершину из Бурятии вручили премию «Душа России»
Общество, 05.12.2019
Бадма Габанов удостоен высокой премии в номинации «Традиционная народная культура»
Росгвардия Бурятии проведёт приём граждан
Росгвардия Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 05.12.2019
Мероприятие состоится в День Конституции
В улан-удэнской колонии совершили литургию
В улан-удэнской колонии совершили литургию
Общество, 05.12.2019
В ходе богослужения несколько осуждённых причастились
Иркутянам помогут отремонтировать дома по их заявкам
Иркутянам помогут отремонтировать дома по их заявкам
Общество, 05.12.2019
Жильцам многоквартирных домов придётся оплатить 30% от стоимости ремонта
Морозы в Бурятии пойдут на спад
Морозы в Бурятии пойдут на спад
Общество, 05.12.2019
Местами в районах республики потеплеет до -3
Бурятский театр оперы и балета пригласил детей на сказку
Бурятский театр оперы и балета пригласил детей на сказку
Общество, 05.12.2019
В честь международного дня инвалидов Бурятский театр оперы и балета провел благотворительную акцию
Школьники в Бурятии написали итоговое сочинение
Школьники в Бурятии написали итоговое сочинение
Общество, 05.12.2019
За выпускниками следили общественные наблюдатели
Жители Бурятии могут пожаловаться на плохой ТВ-сигнал
Жители Бурятии могут пожаловаться на плохой ТВ-сигнал
Общество, 05.12.2019
Роскомнадзор ведёт мониторинг внедрения цифрового наземного телерадиовещания в России
В «Заповедном Прибайкалье» работает женщина-оперативник
В «Заповедном Прибайкалье» работает женщина-оперативник
Общество, 05.12.2019
Недавно она прошла обучение в стрелковом центре «Калашников»
В международный день инвалидов в Улан-Удэ устроили концерт
В международный день инвалидов в Улан-Удэ устроили концерт
Общество, 05.12.2019
Мероприятие прошло в центре социального обслуживания населения «Доверие»
На Уде в Иркутской области открыли ледовую переправу
На Уде в Иркутской области открыли ледовую переправу
Общество, 05.12.2019
Она предназначена лишь для легковых автомобилей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Конференции
^