В Иркутске состоится всероссийский турнир по женской вольной борьбе

В нём примут участие девушки до 18 лет и до 21 года



В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 7 по 8 декабря состоится VI всероссийский турнир по женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой. Соревнования будут проходить в двух возрастных категориях – среди девушек до 18 лет и до 21 года.



- Всероссийский турнир имени Натальи Воробьевой – это традиционные соревнования, которые собирают сильнейших спортсменок Сибири и Дальнего Востока. В разные годы в соревнованиях принимали участие команды из Китая и Монголии. В этот раз в Иркутск планируют приехать спортсменки из Киргизии. Особая благодарность уроженке Тулуна, олимпийской чемпионке 2012 года, заслуженному мастеру спорта России Наталье Воробьёвой, при поддержке которой турнир ежегодно проходит на высоком уровне, – отметил министр спорта Иркутской области Илья Резник.



Для спортсменок 2003-2004 годов рождения предусмотрены следующие весовые категории: 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 и 73 кг. Спортсменки 2000-2002 годов рождения будут бороться в десяти весовых категориях: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 и 76 кг.



Заявки на участие подали команды из Новосибирска, Кемерово, Междуреченска, Красноярска, Улан-Удэ, Хабаровска и других городов. От Иркутской области в турнире будут участвовать представительницы Иркутска, Ангарска, Тулуна, Эхирит-Булагатского, Осинского, Боханского, Ольхонского районов и других муниципальных образований региона.



На турнире участницы в возрастной категории до 21 года смогут выполнить норматив кандидата в мастера спорта.



7 декабря пройдёт заседание мандатной комиссии, жеребьёвка участниц. Сам турнир начнётся 8 декабря в 10:00 часов, торжественное открытие состоится в 17:00 часов. Вход для зрителей свободный. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

