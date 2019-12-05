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В Иркутске на острове Конный готовятся к открытию катка

В Иркутске на острове Конный готовятся к открытию катка
Общество,  Фото:администрация Иркутска
Сейчас здесь уже украшают ёлку

Торжественное открытие катка и новогодней ёлки на острове Конный в Иркутске состоится 22 декабря. Об этом сообщил заместитель мэра – глава комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Преловский.

– Остров Конный уже традиционно стал местом притяжения не только иркутян, но и гостей города. Кроме праздничного оформления и обустройства зимних активностей, здесь запланировано проведение массовых мероприятий для детей и взрослых. Интерактивная программа «Новогодняя пора на Конном» будет проводиться ежедневно с 1 по 6 января 13 января пройдёт традиционный Бал-маскарад на льду, а 25 января – общегородской День студента, - пояснил Владимир Преловский.

К заливке катка приступили 26 ноября. Его площадь составит 3900 квадратных метров. В надлежащем состоянии каток будут содержать весь период эксплуатации – до марта 2020 года. Также предусмотрены ледовые дорожки, при этом сохранится пространство для безопасного передвижения иркутян без коньков.

Полностью переоборудован пункт проката коньков, увеличена его площадь, обустроено резиновое покрытие. Кроме этого, обновлена 14-ти метровая новогодняя ёлка – приобретены новые искусственные ветви и свето-динамическое оформление. Ёлка уже установлена, зелёную красавицу уже украшают.

К торжественному открытию на острове установят ледовые фигуры Деда мороза и Снегурочки, герое мультфильмов, входную группу и ледяную конструкцию «2020», светодиодные фигуры, ледяную чашу, детский лабиринт, две горки – 3,5м и 1,7м, оборудуют три ледовых фотозоны, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
каток
 
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