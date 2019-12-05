В программу воспитания школьников включат добровольчество

Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина



Со 2 по 5 декабря в Сочи проходит международный форум добровольцев, который объединил более 7 тысяч человек из 120 стран мира – волонтёров, лидеров добровольческих организаций, экспертов, представителей органов власти. Заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина приняла участие в дискуссии, посвящённой волонтёрству в сфере образования, в рамках деловой программы форума.



Она рассказала, что добровольческая деятельность войдёт в примерную программу воспитания, которая разрабатывается минпросвещением России для школ.

- Мы чётко для себя понимаем, что в разрабатываемую сегодня министерством типовую программу воспитания детей в том числе войдёт и раздел, который будет содержать мероприятия по волонтёрству и добровольчеству, – информировала Татьяна Синюгина.



Замминистра также отметила, что на сегодняшний день в российских школах появилось уже 6,5 тысяч добровольческих отрядов.



2 и 3 декабря в рамках полезной программы участники форума знакомились с деятельностью ряда благотворительных фондов, некоммерческих организаций и государственных учреждений, оказывая им необходимую помощь. На мероприятиях деловой программы 3 и 4 декабря обсуждались актуальные темы развития добровольчества и перспективы налаживания партнёрских отношений в этой сфере. Церемония закрытия с концертной программой состоится сегодня, 5 декабря.



В ходе форума также награждаются победители всероссийского конкурса социальных проектов «Доброволец России – 2019» в различных номинациях. Они получат гранты на реализацию своих инициатив на сумму до 2 миллионов рублей. В этом году на конкурс было подано более 28 тысяч заявок, а его грантовый фонд составил 45 миллионов рублей.



Международный форум добровольцев – крупнейшее событие в сфере волонтёрства в России. Форум приурочен к национальному и международному дню волонтёра, который официально отмечается 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.

