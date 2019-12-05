В программу воспитания школьников включат добровольчество

Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина
Со 2 по 5 декабря в Сочи проходит международный форум добровольцев, который объединил более 7 тысяч человек из 120 стран мира – волонтёров, лидеров добровольческих организаций, экспертов, представителей органов власти. Заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина приняла участие в дискуссии, посвящённой волонтёрству в сфере образования, в рамках деловой программы форума.
Она рассказала, что добровольческая деятельность войдёт в примерную программу воспитания, которая разрабатывается минпросвещением России для школ.
- Мы чётко для себя понимаем, что в разрабатываемую сегодня министерством типовую программу воспитания детей в том числе войдёт и раздел, который будет содержать мероприятия по волонтёрству и добровольчеству, – информировала Татьяна Синюгина.
Замминистра также отметила, что на сегодняшний день в российских школах появилось уже 6,5 тысяч добровольческих отрядов.
2 и 3 декабря в рамках полезной программы участники форума знакомились с деятельностью ряда благотворительных фондов, некоммерческих организаций и государственных учреждений, оказывая им необходимую помощь. На мероприятиях деловой программы 3 и 4 декабря обсуждались актуальные темы развития добровольчества и перспективы налаживания партнёрских отношений в этой сфере. Церемония закрытия с концертной программой состоится сегодня, 5 декабря.
В ходе форума также награждаются победители всероссийского конкурса социальных проектов «Доброволец России – 2019» в различных номинациях. Они получат гранты на реализацию своих инициатив на сумму до 2 миллионов рублей. В этом году на конкурс было подано более 28 тысяч заявок, а его грантовый фонд составил 45 миллионов рублей.
Международный форум добровольцев – крупнейшее событие в сфере волонтёрства в России. Форум приурочен к национальному и международному дню волонтёра, который официально отмечается 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
В программу воспитания школьников включат добровольчество
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В её рамках состоится флешмоб – построение в число «75»
Черемховские артисты получили «Бронзового витязя» за спектакль «Пять вечеров»
Участие в тесте добровольное и бесплатное
Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина
Он был посвящён международному дню инвалидов
В нём примут участие девушки до 18 лет и до 21 года
Пенсионер из Кабанского района отмечает день рождения сегодня
Преодолев 42 километра, Павел Трофимов смог собрать деньги на уникальные протезы рук
Бадма Габанов удостоен высокой премии в номинации «Традиционная народная культура»
Мероприятие состоится в День Конституции
В ходе богослужения несколько осуждённых причастились
Сейчас здесь уже украшают ёлку
Жильцам многоквартирных домов придётся оплатить 30% от стоимости ремонта
Местами в районах республики потеплеет до -3
Учения прошли на полигоне Бурдуны