Жильцам многоквартирных домов придётся оплатить 30% от стоимости ремонта
Жители Свердловского округа Иркутска могут подать заявку в комитет по управлению округом на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в 2020 году. Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в Иркутске на 2013-2021гг.». Об этом сообщил заместитель мэра – глава комитета по управлению округом Антон Медко.
В пресс-службе мэрии города отмечают, что участие в данной программе носит заявительный характер. Собственникам жилых помещений необходимо принять коллективное решение, в соответствии с которым не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников согласны с проведением капитального ремонта многоквартирного дома и выделением денег из фонда дома на эти цели. После чего утвердить перечень и объёмы этих работ, необходимый пакет документов направить в комитет по управлению округом.
Реализация муниципальной программы ведётся на условиях софинансирования – 70% средств выделяется из городского бюджета, 30% - оплачивают собственники со счёта дома.
- В этом году жители 9 многоквартирных домов проявили такую инициативу. Данные дома вошли в муниципальную программу, и необходимый перечень работ был выполнен. Преимущественно ремонтировали кровли, фасады зданий, эстакады на входе в подъезды. Такой подход к содержанию общедомового имущества в надлежащем виде получил положительный отзыв у ответственных собственников. Уже сегодня от жителей четырёх многоквартирных жилых домов поданы заявки на участие в программе в следующем году. Ряд инициативных групп ведёт сбор необходимых документов. Приём заявок продолжается, - отметил Антон Медко.
По всем вопросам участия в муниципальной программе можно обращаться в комитет по управлению Свердловским округом Иркутска по адресу: улица Терешковой, 24, кабинет 407, 404.Справки по телефону: (3952) 52-03-54, 52-03-56.
Иркутянам помогут отремонтировать дома по их заявкам
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