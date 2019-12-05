Также они молились о скорейшем выздоровлении пострадавших
4 декабря, в восьмой день по лунному календарю, ламы Агинского дацана провели традиционный молебен «Отошо», посвящённый Будде Медицины, во благо всех живых существ, за долгую жизнь и здравие. Во время хурала также прошёл молебен в память о погибших 1 декабря в дорожно-транспортном происшествии в Сретенском районе Забайкалья и о скорейшем выздоровлении пострадавших.
Во время хурала также прошёл ритуал по ушедшим в новое рождение. Он совершается для того, чтобы умерший быстро и беспрепятственно обрёл новое рождение в счастливой участи – в мирах людей или богов.
Этот день считается благоприятным для всех благих деяний, так как плоды от совершенных деяний увеличиваются в сотни раз. Предание гласит, что Будда Шакьямуни в образе Будды Медицины впервые преподал Учение буддийской медицины в письменном виде известной как «Чжуд Ши» – «Четыре Тантры». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Забайкалье ламы провели молебен в память о погибших в ДТП
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