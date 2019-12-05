Морозы в Бурятии пойдут на спад

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами в районах республики потеплеет до -3



По данным Бурятского гидрометцентра, в республике в ближайшие дни ослабнут морозы. Так, 6 декабря температура ночью опустится до -22, -27 градусов, местами до -32, -37. По Прибайкалью температура ночью составит -12 градусов. Днём по республике ожидается до -14, -19 градусов, местами по Прибайкалью и югу до -6, -11, по крайнему северу до -24 градусов мороза. По республике в этот день преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/с.



В субботу, 7 декабря, температура ночью опустится до -21, -26 градусов, местами до -29, -34. По Прибайкалью ночная температура составит до -10, -15 градусов. В дневное время ожидается до -13, -18 градусов, по Прибайкалью – от -3 до -8, на севере – до -23. Ветер переменный, 4-9 м/с. Без осадков.



В воскресенье, 8 декабря, ночью столбик термометра опустится до -21, -26, местами до -14, -19, по северу до -29, -34. Днём ожидается до -12, -17 градусов. По Прибайкалью и местами югу температура составит от -6 до -11 градусов, по северу до - 21 градуса мороза. Местами небольшой снег. Ветер переменный, 5-10 м/с.







