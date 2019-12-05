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Иркутск проверили на готовность к чемпионату мира по хоккею с мячом

Иркутск проверили на готовность к чемпионату мира по хоккею с мячом
Общество, 
Он пройдёт в городе в марте-апреле 2020 года

Готовность спортивных объектов к чемпионату мира по хоккею с мячом (бенди), который пройдёт в Иркутске в марте-апреле 2020 года, обсудили в правительстве региона. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с официальным представителем международной федерации хоккея с мячом Сергеем Мяусом и президентом федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимиром Матиенко.

Сергей Мяус проверил готовность к предстоящему международному мероприятию стадионов «Рекорд», «Труд», «Зенит» (Иркутск) и «Строитель» (Шелехов). На этих спортивных объектах будут проводиться матчи команд группы «В». Также Сергей Мяус посетил строящийся в столице региона центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал». Эта арена станет главной, здесь сразятся сильнейшие команды в группе «А».

- Это уникально – здесь и конькобежцы, и хоккей с мячом, и другие виды спорта. А самое главное, с любой точки все хорошо видно. Честно говоря, пожалел, что я не тренер. На таком стадионе я бы с удовольствием поработал. За два дня, что я в Иркутске, всё посмотрел и уверен, что к чемпионату мира всё будет хорошо, – поделился своими впечатлениями Сергей Мяус.

Кроме осмотра стадионов и необходимого для чемпионата оборудования, обсуждались вопросы доставки, размещения и питания участников мероприятия, а также другие организационные моменты.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в столице региона ведётся активная работа по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2020 года. В нём примут участие национальные сборные команды из двадцати стран мира. В спортивных объектах, задействованных при проведении соревнований, ремонтируются раздевалки и другие помещения. Также в рамках подготовки к чемпионату мира на стадион «Рекорд» закуплено две ледозаливочные машины «Zamboni». Кроме того, для стадионов «Труд» и «Рекорд» будет закуплено необходимое оборудование для проведения матчей.

Основным объектом для проведения чемпионата мира по бенди станет центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал», строительство которого активно ведётся в Иркутске. Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с конькобежными дорожками. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажёрных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест.
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