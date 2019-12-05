Учения прошли на полигоне Бурдуны
На полигоне Бурдуны в Бурятии военнослужащие мотострелкового и танкового соединений округа выполнили боевые стрельбы в ночное время.
Экипажи танков Т-72Б отработали задачи по оказанию огневой поддержки наступающим мотострелковым подразделениям.
Стрельба проводилась из штатного вооружения, а также из крупнокалиберных пулемётов по мишеням, имитирующим пулемётные гнезда, противотанковые орудия и бронированную технику «противника».
В свою очередь, экипажи боевых машин пехоты из пушечного вооружения поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника, занявшего оборону на переднем крае.
Особенностью проведения мероприятий боевой подготовки стало выполнение военнослужащими боевых стрельб с применением трассирующих боеприпасов и приборов ночного видения на учебных метах, оборудованных укреплениями типа «сирийских валов» и «габионов».
При выполнении огневых задач мотострелки и танкисты отработали слаженность действий экипажей при ведении высокоманёвренного боя, удержании боевых порядков при ведении наступления, организации связи и управления подразделениями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии мотострелки и танкисты выполнили ночные стрельбы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В честь международного дня инвалидов Бурятский театр оперы и балета провел благотворительную акцию
За выпускниками следили общественные наблюдатели
Роскомнадзор ведёт мониторинг внедрения цифрового наземного телерадиовещания в России
Недавно она прошла обучение в стрелковом центре «Калашников»
Мероприятие прошло в центре социального обслуживания населения «Доверие»
Она предназначена лишь для легковых автомобилей
Рог северного оленя таможенник конфисковали у гражданки Монголии
Водителей просят быть внимательными
Родители считают, что их дети стали «заложниками чиновничьего недогляда»
Республика присоединилась к международному дню борьбы со СПИДом
Девушка вместе с командой неравнодушных людей активно готовится к восхождению
В общественный совет входят студенты ссузов и вузов
Продукцию вернули на территорию Монголии
Также представлен календарь ближайших игр
Произведения писателей из Бурятии попали в лонг-лист, но в шорт-лист не прошли