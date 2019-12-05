В Бурятии мотострелки и танкисты выполнили ночные стрельбы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Учения прошли на полигоне Бурдуны



На полигоне Бурдуны в Бурятии военнослужащие мотострелкового и танкового соединений округа выполнили боевые стрельбы в ночное время.



Экипажи танков Т-72Б отработали задачи по оказанию огневой поддержки наступающим мотострелковым подразделениям.



Стрельба проводилась из штатного вооружения, а также из крупнокалиберных пулемётов по мишеням, имитирующим пулемётные гнезда, противотанковые орудия и бронированную технику «противника».



В свою очередь, экипажи боевых машин пехоты из пушечного вооружения поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника, занявшего оборону на переднем крае.



Особенностью проведения мероприятий боевой подготовки стало выполнение военнослужащими боевых стрельб с применением трассирующих боеприпасов и приборов ночного видения на учебных метах, оборудованных укреплениями типа «сирийских валов» и «габионов».



При выполнении огневых задач мотострелки и танкисты отработали слаженность действий экипажей при ведении высокоманёвренного боя, удержании боевых порядков при ведении наступления, организации связи и управления подразделениями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





