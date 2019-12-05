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Иркутская областная филармония отмечает своё 80-летие

Иркутская областная филармония отмечает своё 80-летие
Общество, 
В честь юбилея пройдёт трёхдневный концертный марафон

Иркутская областная филармония отмечает 80-летие. В честь юбилея музыканты приготовили трёхдневный праздничный марафон, во время которого выступят все коллективы учреждения.

Праздничный марафон начнётся 11 декабря. В этот день выступят губернаторский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша, камерный хор, оркестр русских народных инструментов и ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет» (6+). Также на сцену выйдут известные исполнители, давно ставшие друзьями филармонии. Это Лидия Светозарова (сопрано, Москва), Желько Андрич (баритон, Сербия) и Гомбо Ганбаатар (гобой, Монголия). В программе вечера – произведения П. Чайковского, М. Броннера, М. Глинки, Э. Эшенвалдса, В. Мишкиниса, Дж. Верди, А. Пахмутовой, И. Дунаевского.

12 декабря состоится концерт оригинальной современной музыки (12+), во время которого заслуженный артист России, аккордеонист Александр Чудновский, вокалист Ольга Сафронова и эстрадно-инструментальный ансамбль под управлением Дмитрия Силаева исполнят известные композиции Ю. Жиро, В. Косма, Г. Роллана и М. Леграна. Завершатся юбилейные мероприятия 13 декабря совместным концертом солистов Иркутской областной филармонии под названием «Назад в будущее» (6+).

Иркутская областная филармония была основана в 1939 году на базе концертно-эстрадного сектора Иркутского областного отдела искусств, который занимался организацией выступлений концертных бригад на территории Сибири и Дальнего Востока. На сцене учреждения выступали такие известные музыканты, как Святослав Рихтер, Владимир Ашкенази, Виктор Третьяков, Даниил Шафран. Сейчас в филармонии работают четыре коллектива. Самый крупный – губернаторский симфонический оркестр, основанный в 1958 году. Под руководством заслуженного деятеля искусств Илмара Лапиньша коллектив несколько раз был удостоен приглашения и выступал в одном из лучших концертных залов мира – в «Золотом зале» Венской филармонии Мюзикферайн (Австрия), что является особой честью и высочайшей оценкой работы для музыкантов всего мира.

Учреждение активно сотрудничает как с известными музыкантами, которых приглашает на гастроли, так и с начинающими – талантливыми воспитанниками музыкальных школ и студентами Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена. Филармония организует такие мероприятия как фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала», «Фестиваль русской оперы», «Байкальские струны» и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области со ссылкой на минкультуры региона.
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