За выпускниками следили общественные наблюдатели
В этом году сочинение в Бурятии написали 5759 выпускников одиннадцатых классов, изложение - 130 выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Успешное написание итогового сочинения является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе были писать изложение.
- Итоговое сочинение началось в 10 часов, продолжительность его написания составляла 3 часа 55 минут. Для участников итогового изложения с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность увеличивалась на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов. В местах проведения итогового сочинения в день его написания присутствовали общественные наблюдатели, представители комитета по надзору и контролю в сфере образования минобрнауки Бурятии, - сообщают в пресс-службе министерства.
Участникам было запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, собственные орфографические и толковые словари.
Сочинение оценивается по системе «зачёт»/«незачёт». Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачёт», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.
Итоговое сочинение, в случае представления его при приёме на обучение в вузы, действительно в течение четырёх лет, следующих за годом написания.
Школьники в Бурятии написали итоговое сочинение
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