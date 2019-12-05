Школьники в Бурятии написали итоговое сочинение

За выпускниками следили общественные наблюдатели



В этом году сочинение в Бурятии написали 5759 выпускников одиннадцатых классов, изложение - 130 выпускников с ограниченными возможностями здоровья.



Успешное написание итогового сочинения является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе были писать изложение.



- Итоговое сочинение началось в 10 часов, продолжительность его написания составляла 3 часа 55 минут. Для участников итогового изложения с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность увеличивалась на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов. В местах проведения итогового сочинения в день его написания присутствовали общественные наблюдатели, представители комитета по надзору и контролю в сфере образования минобрнауки Бурятии, - сообщают в пресс-службе министерства.



Участникам было запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, собственные орфографические и толковые словари.



Сочинение оценивается по системе «зачёт»/«незачёт». Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачёт», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.



Итоговое сочинение, в случае представления его при приёме на обучение в вузы, действительно в течение четырёх лет, следующих за годом написания.

