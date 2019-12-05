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Вузы Забайкалья выберут Мисс Фитнес

Вузы Забайкалья выберут Мисс Фитнес
Общество,  Фото:pixabay.com
За корону поспорят студентки ЗабГУ и ЧИ БГУ

12 декабря в Чите пройдёт гала-концерт межвузовского шоу-конкурса «Мисс Фитнес Университет-2019». Мероприятие состоится в 17:00 во дворце культуры железнодорожников.

«Мисс Фитнес Университет» – это традиционный конкурс, который проводится уже 6 лет. В этом году конкурсантами стали студентки 11 факультетов Забайкальского госуниверситета, а также 2 студентки Читинского института Байкальского университета.

Формат конкурса предполагает прохождение нескольких этапов: творческий, интеллектуальный батл, конкурс видеороликов и авторских плакатов, спортивный. Закончится испытательная программа дефиле в спортивном и вечернем образах, а также общим танцем, в котором примут участие 13 девушек. Также на гала-концерте будут представлены лучшие номера творческого этапа конкурса, выступления лучших коллективов ЗабГУ и не только.

На торжественной церемонии наградят мисс Фитнес Университет-2019, первую вице-мисс Фитнес Университет-2019, вторую вице-мисс Фитнес Университет-2019. Остальные девушки получат различные номинации. Также участницы получат призы от спонсоров конкурса. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
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