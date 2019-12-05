Он был посвящён международному дню инвалидов
3 декабря в Улан-Удэ прошёл первый республиканский фестиваль волонтёрских команд профессиональных образовательных организаций «Парк равных возможностей», посвящённый международному дню инвалидов и всемирному дню волонтёров. Мероприятие проходило на базе Бурятского республиканского информационно-экономического техникума (БРИЭТ).
В фестивале приняли участие 14 команд, представлявших профессиональные образовательные организации Бурятии. Мероприятие прошло с целью вовлечения студенческой молодёжи в волонтёрский центр «Абилимпикс-Бурятия» через инклюзивную игру «Парк равных возможностей».
Проект «Парк равных возможностей» впервые реализуется в республиканском масштабе. Ключевая идея игры: гостям парка предлагается тур по его необычным местам («Сумеречная аллея», «Абилимпикс» и т.д.), посещение кинозала, уроков жестового языка, мастер-класс с показом выполнения заданий собакой-поводырём. В кинозале можно посмотреть мультфильмы про маленького зайчика с синдромом Дауна, которого никто не понимал, про девочку на протезах, которая мечтала танцевать и т.д.
Участники разделились на команды по цветам символики международного движения «Абилимпикс». В ходе игры они прошли по «Парку равных возможностей», посетив «Аллею тишины», «Арт-аллею», «Киноаллею», аллею «Мы – сто тысяч Я» и «Сумеречную аллею».
Гидами «прогулки» выступили представители Улан-Удэнской организации всероссийского общества слепых, Бурятского регионального отделения всероссийского общества глухих, учащиеся специальной общеобразовательной школы-интерната I и II вида, студенты социально-психологического факультета Бурятского государственного университета, а также преподаватели БРИЭТ. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
- Это очень важное, значимое мероприятие. Оно даёт нам возможность взглянуть на мир глазами людей с ограниченными возможностями, понять их. И стать добрее, - отметили участники фестиваля.
В Бурятии прошёл фестиваль волонтёрских команд профучилищ
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