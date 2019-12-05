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В международный день инвалидов в Улан-Удэ устроили концерт

В международный день инвалидов в Улан-Удэ устроили концерт
Общество, 
Мероприятие прошло в центре социального обслуживания населения «Доверие»

В международный день инвалидов в столице Бурятии состоялся гала-концерт республиканского смотра-конкурса народного художественного творчества «Творчество без границ». Мероприятие прошло в Улан-Удэнском комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие».

Международный день инвалидов – это день сильных духом людей, творческих, разносторонних, активных. Более 150 участников разных возрастов из районов республики и Улан-Удэ представили своё творчество в номинациях: вокал, хореография, художественное слово, жестовая песня, театральный и оригинальный жанры, анимация, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Активное участие в смотре приняли ученики СКОШИ 5 вида, СКОШИ I и II вида, СКОШИ 3 вида, СКОШИ № 62 III-IV вида, общественной организации «Гэрэл», СКОШИ № 2, участники Бурятского регионального отделения всероссийского общества глухих, Загорской поселковой организации Бурятской организации всероссийского общества инвалидов, Улан-Удэнской местной организации общества слепых, БРООИ «Пробуждение ХХI век», ГБОУ «Республиканский центр образования», Кяхтинской районной организации общества инвалидов, Мухоршибирской организации общества инвалидов «Новая надежда».

Зрители и жюри смотра-конкурса высоко оценили творчество всех конкурсантов, особо отметили юных участников: художницу из СКОШИ № 2 Эльнару Агаеву (картина «Космические дали»), Александра Сорошкина (ГБОУ СКОШИ № 62 III –IV вида), он исполнил песню из репертуара Виктора Цоя.

Артём Будаев (ГБОУ СКОШИ № 62 III – IV вида) покорил задорным исполнением песни «Замечательный сосед», сообщили в республиканском центре народного творчества Бурятии.



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