Она предназначена лишь для легковых автомобилей
Через реку Уда в деревню Казачья Бадарановка Иркутской области теперь можно проехать по ледовой дороге. Переправа позволит обеспечить регулярное сообщение жителей поселения с центром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Это первая ледовая переправа в регионе, предназначенная для передвижения автомобилей по льду. На переправе, как и на дороге, для автомобилистов действуют правила дорожного движения. Грузоподъёмность переправы ограничена: передвигаться по ней могут только легковые автомобили весом до 5 тонн. Скорость – не более 10 км в час.
Эксплуатацию ледовой переправы обеспечивает Дорожная служба Иркутской области.
На Уде в Иркутской области открыли ледовую переправу
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