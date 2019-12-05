На Уде в Иркутской области открыли ледовую переправу

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Она предназначена лишь для легковых автомобилей



Через реку Уда в деревню Казачья Бадарановка Иркутской области теперь можно проехать по ледовой дороге. Переправа позволит обеспечить регулярное сообщение жителей поселения с центром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Это первая ледовая переправа в регионе, предназначенная для передвижения автомобилей по льду. На переправе, как и на дороге, для автомобилистов действуют правила дорожного движения. Грузоподъёмность переправы ограничена: передвигаться по ней могут только легковые автомобили весом до 5 тонн. Скорость – не более 10 км в час.



Эксплуатацию ледовой переправы обеспечивает Дорожная служба Иркутской области.





