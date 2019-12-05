 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Декабря

04 Декабря

Популярное

В Кяхтинском районе Бурятии проверят знания по истории Отечества

В Кяхтинском районе Бурятии проверят знания по истории Отечества
Общество,  Фото:pixabay.com
Участие в тесте добровольное и бесплатное

В Кяхтинском районе Бурятии проверят знания по истории Отечества. Мероприятие пройдёт в 13 декабря в рамках международной образовательной акции «Тест по истории Отечества». Участие в нём является добровольным и бесплатным.

С 2015 года в России и 42 странах мира проводятся международные тестирования по отечественной истории и истории Великой Отечественной войны в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!». Тесты проводятся с целью повышения уровня исторической грамотности, патриотического воспитания граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом.

В Кяхтинском районе для проведения мероприятия будут организованы площадки:
- Школа № 3 г. Кяхты;
- Байкальский базовый медицинский колледж;
- БРТСиПТ;
- Усть-Кяхтинская школа;
- Усть-Киранская школа;
- Шарагольская школа;
- Тамирская школа;
- Большекударинская школа.

Тест проводится 13 декабря. Начало теста в 11:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
тестирование история история России Бурятия акция Кяхтинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Кабанском районе Бурятии проведут патриотическую акцию
В Кабанском районе Бурятии проведут патриотическую акцию
Общество, 05.12.2019
В её рамках состоится флешмоб – построение в число «75»
Драмтеатр из Иркутской области выиграл награду в Москве
Драмтеатр из Иркутской области выиграл награду в Москве
Общество, 05.12.2019
Черемховские артисты получили «Бронзового витязя» за спектакль «Пять вечеров»
В Кяхтинском районе Бурятии проверят знания по истории Отечества
В Кяхтинском районе Бурятии проверят знания по истории Отечества
Общество, 05.12.2019
Участие в тесте добровольное и бесплатное
В программу воспитания школьников включат добровольчество
В программу воспитания школьников включат добровольчество
Общество, 05.12.2019
Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина
В Бурятии прошёл фестиваль волонтёрских команд профучилищ
В Бурятии прошёл фестиваль волонтёрских команд профучилищ
Общество, 05.12.2019
Он был посвящён международному дню инвалидов
В Иркутске состоится всероссийский турнир по женской вольной борьбе
В Иркутске состоится всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Общество, 05.12.2019
В нём примут участие девушки до 18 лет и до 21 года
В Бурятии 95-летнего ветерана поздравили с юбилеем
В Бурятии 95-летнего ветерана поздравили с юбилеем
Общество, 05.12.2019
Пенсионер из Кабанского района отмечает день рождения сегодня
Оставшийся без рук уроженец Улан-Удэ пробежал Нью-Йоркский марафон
Оставшийся без рук уроженец Улан-Удэ пробежал Нью-Йоркский марафон
Общество, 05.12.2019
Преодолев 42 километра, Павел Трофимов смог собрать деньги на уникальные протезы рук
Улигершину из Бурятии вручили премию «Душа России»
Улигершину из Бурятии вручили премию «Душа России»
Общество, 05.12.2019
Бадма Габанов удостоен высокой премии в номинации «Традиционная народная культура»
Росгвардия Бурятии проведёт приём граждан
Росгвардия Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 05.12.2019
Мероприятие состоится в День Конституции
В улан-удэнской колонии совершили литургию
В улан-удэнской колонии совершили литургию
Общество, 05.12.2019
В ходе богослужения несколько осуждённых причастились
Иркутянам помогут отремонтировать дома по их заявкам
Иркутянам помогут отремонтировать дома по их заявкам
Общество, 05.12.2019
Жильцам многоквартирных домов придётся оплатить 30% от стоимости ремонта
Морозы в Бурятии пойдут на спад
Морозы в Бурятии пойдут на спад
Общество, 05.12.2019
Местами в районах республики потеплеет до -3

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^