В Кяхтинском районе Бурятии проверят знания по истории Отечества

Участие в тесте добровольное и бесплатное



В Кяхтинском районе Бурятии проверят знания по истории Отечества. Мероприятие пройдёт в 13 декабря в рамках международной образовательной акции «Тест по истории Отечества». Участие в нём является добровольным и бесплатным.



С 2015 года в России и 42 странах мира проводятся международные тестирования по отечественной истории и истории Великой Отечественной войны в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!». Тесты проводятся с целью повышения уровня исторической грамотности, патриотического воспитания граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом.



В Кяхтинском районе для проведения мероприятия будут организованы площадки:

- Школа № 3 г. Кяхты;

- Байкальский базовый медицинский колледж;

- БРТСиПТ;

- Усть-Кяхтинская школа;

- Усть-Киранская школа;

- Шарагольская школа;

- Тамирская школа;

- Большекударинская школа.



Тест проводится 13 декабря. Начало теста в 11:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

