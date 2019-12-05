Участие в тесте добровольное и бесплатное
В Кяхтинском районе Бурятии проверят знания по истории Отечества. Мероприятие пройдёт в 13 декабря в рамках международной образовательной акции «Тест по истории Отечества». Участие в нём является добровольным и бесплатным.
С 2015 года в России и 42 странах мира проводятся международные тестирования по отечественной истории и истории Великой Отечественной войны в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!». Тесты проводятся с целью повышения уровня исторической грамотности, патриотического воспитания граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом.
В Кяхтинском районе для проведения мероприятия будут организованы площадки:
- Школа № 3 г. Кяхты;
- Байкальский базовый медицинский колледж;
- БРТСиПТ;
- Усть-Кяхтинская школа;
- Усть-Киранская школа;
- Шарагольская школа;
- Тамирская школа;
- Большекударинская школа.
Тест проводится 13 декабря. Начало теста в 11:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
В Кяхтинском районе Бурятии проверят знания по истории Отечества
Общество, Фото:
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