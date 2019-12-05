В Бурятии прошла акция #СТОПВИЧСПИД

Республика присоединилась к международному дню борьбы со СПИДом



1 декабря ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые всемирному Дню борьбы со СПИДом. В 2019 году международный день борьбы со СПИДом проходит под лозунгом «Сообщества добиваются перемен».



В рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом в ноябре-декабре в крупных торговых центрах, образовательных организациях Бурятии проводятся различные мероприятия: «Знай! Обучай! Живи!», «Трамвай профилактики: стоп ВИЧ/СПИД», «Защити себя и своих близких», «Танцевальный десант», танцевальный флешмоб «Узнай больше о ВИЧ». Людям раздают информационные материалы, проводят экспресс-тестирование на ВИЧ и др.



К акции #СТОПВИЧСПИД также присоединился Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. С 1 по 3 декабря 2019 года любой желающий имел возможность бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус, получить консультацию. В акции приняли участие все медицинские офисы Центров молекулярной диагностики (CMD).



С 2018 года в республике, как и в Российской Федерации регистрируется стойкое снижение темпов роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

