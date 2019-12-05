В Бурятии избрали председателя совета по пропаганде донорского движения

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В общественный совет входят студенты ссузов и вузов



На станции переливания крови 29 ноября состоялось заседание общественного молодёжного совета по пропаганде донорского движения в Бурятии. Основные участники совета – это студенты ссузов и вузов республики.



Председателем совета избрали Анастасию Алексееву. Она является региональным координатором Бурятского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики».



- Активное участие в донорстве всегда принимают люди, которые так или иначе связаны с медициной. Ведь кто, если не они, знают о важности развития донорского движения, - сообщает Служба крови Бурятии.





