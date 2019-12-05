В Бурятию не дали ввезти монгольскую баранину и творог

4 и 5 декабря во время досмотров на пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии специалисты Россельхознадзора выявили нарушения закона в области ветеринарии. Гражданин России ввозил сухой творог и сырую баранину, а гражданка Монголии пыталась ввезти кумыс.





В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.





- Данные продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.