В Бурятию не дали ввезти монгольскую баранину и творог

Продукцию вернули на территорию Монголии
4 и 5 декабря во время досмотров на пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии специалисты Россельхознадзора выявили нарушения закона в области ветеринарии. Гражданин России ввозил сухой творог и сырую баранину, а гражданка Монголии пыталась ввезти кумыс.
- Данные продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
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