Автобус поможет гастролировать театру по районам республики
Бурятский театр кукол «Ульгэр» приобрёл комфортабельный автобус для гастрольной деятельности. Это автобус марки «Toyota Hiace» 2019 года выпуска, стоимостью 3,159 млн. рублей.
Автобус приобрели благодаря целевой субсидии в рамках партийной программы «Культура малой Родины». Субсидия предоставляется на организацию и проведение творческого проекта «Хуухэлдэйн театрай юртэмсэ» («Планета театра кукол»), предусматривающего поддержку творческой деятельности детских и кукольных театров.
- Так как театр находится без своего стационара (сцены), артисты регулярно показывают спектакли в детских садах, школах города и выезжают на гастроли в районы Бурятии. Только за ноябрь наша труппа посетила Джидинский, Селингинский, Кахтинский и Баргузинский районы, а в год мы посещаем около 15 районов, это помимо участия в фестивалях и Больших гастролей по России. Теперь наша труппа будет более мобильна, - рассказала директор театра Баирма Дашидоржиева.
В этом году при поддержке проекта «Культура малой Родины» театр «Ульгэр» поставил спектакли «Иван-Царевич и Серый волк», «Храбрый клюв» и на днях пройдёт премьера спектакля «Эльфы, и тролли, и волшебный шар».
Бурятский театр кукол «Ульгэр» получил автобус за 3 млн
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