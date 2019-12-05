В Бурятии эвакуировали центр социальной помощи

В Курумканском центре социальной помощи семье и детям прошла учебная тренировка пожарной эвакуации



В Курумканском центре социальной помощи семье и детям провели учебную тренировку пожарной эвакуации.



Обслуживающий персонал и воспитанники покинули здание организованно. По сигналу тревоги сотрудники по установленным эвакуационным путям вывели детей из здания через основные и запасные выходы. Все системы автоматической противопожарной защиты здания сработали вовремя. В ходе учений персонал показал достаточные знания инструкций и порядка действий в случае пожара.



- Совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание персонала объекта и подразделения государственной пожарной службы, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

