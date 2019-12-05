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В Бурятии исчезают очереди в поликлиниках благодаря бережливым технологиям

В Бурятии исчезают очереди в поликлиниках благодаря бережливым технологиям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рабочий процесс в поликлинике Тункинской больницы значительно усовершенствовался

В рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в третьем квартале этого года Тункинская центральная районная больница присоединилась к медучреждениям республики по созданию новой модели организации по принципам «бережливого производства». Суть бережливых технологий заключается в снижении потерь и затрат при помощи набора различных принципов и методов, позволяющих оптимизировать процесс работы.

Предварительный аудит, проведённый самостоятельно сотрудниками больницы, показал, что наиболее проблемным и узким местом является приём пациентов врачом-терапевтом. Ещё недавно перед этим кабинетом могла образовываться очередь более 10 человек, что вызывало недовольство пациентов. Основной причиной является смешение разных потоков пациентов: по предварительной записи, с острым состоянием или не записанных, получающих направление, проходящих медицинский осмотр и тех, которые хотят «просто спросить».

Для разделения потоков было решено сделать следующее: во-первых, разделить приёмы врача и медсестры. Так, вместо одного кабинета появилось два, но со смежным проходом. Пациенты, которым нужно «только спросить», за направлениями, с медицинским осмотром идут сразу к медсестре, а к терапевту попадают только те, кто записался на приём.

Во-вторых, был создан кабинет для оказания неотложной помощи и приёма незаписанных пациентов, которые приехали из отдалённых посёлков. Раньше такие пациенты направлялись к терапевту и очередь путалась.

В дальнейшем предполагается проведение диспансеризации и профилактических осмотров условно здоровых пациентов полностью передать от участкового терапевта в отдельный кабинет медицинской профилактики. Участковые терапевты должны осуществлять диспансеризацию своих пациентов с хроническими заболеваниями и стоящими на диспансерном учёте.

В ближайшее время в поликлинике планируется провести перепланировку, организовать в кабинете медицинской профилактики смежный кабинет для проведения диагностических исследований. Сейчас для того, чтобы сдать кровь или пройти ЭКГ, людям приходится идти с направлением до другого здания, записываться и, возможно, стоять в очереди. В скором времени в смежном кабинете будет аппарат ЭКГ, тонометр внутриглазного давления, будет осуществляться забор крови. Данное решение позволит пациентам пройти диспансеризацию в одном месте и за один день. И только такой подход позволит с 2020 года, как того требует законодательство, охватить 100% населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами.

Дополнительно в поликлинике выделили определённое время для прохождения медосмотра. Стало гораздо удобнее, пациент знает, когда нужно приходить, чтобы его точно приняли, ему теперь не приходится влезать в очередь по принципу «через одного».

Для обслуживания пациентов на дому за поликлиникой закреплена отдельная машина. Это позволит своевременно обслуживать все вызовы на дому, в плановом порядке вести наблюдение за нетранспортабельными и маломобильными пациентами. Раньше врачи ходили пешком и физически не могли охватить всех, кому нужна помощь или консультация.

В декабре этого года планируется запуск единого сall-центра взрослой и детской поликлиник. Для обращений пациентов будут подключены номера стационарных и мобильных телефонов. Это сделает более доступной дистанционную запись на приём к врачу.

Иногда для того, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг, стоит внести незначительные изменения. Например, в поликлинике перенесли рабочее место администратора, раньше стойка стояла у стены, и пациенты просто проходили мимо, не замечая её. Таким образом ведётся работа по совершенствованию навигации и обеспечению комфорта в местах ожидания для пациентов.

Один из главных показателей, по которому измеряется успех внедрения новой модели – вовлечённость коллектива. Главный врач больницы, который выступил инициатором проекта, стал лидером, направляющим весь коллектив. Если в начале проекта была создана небольшая группа из руководителей, то сейчас на рабочие совещания и обсуждения приходит чуть ли не весь персонал поликлиники. Медики понимают, что это делается ради их удобства и ради того, чтобы пациенты были довольны.

Философия «бережливого производства» предусматривает процесс непрерывного совершенствования. Сейчас Тункинская центральная районная больница находится в начале своего пути создания новой модели медицинской организации, но взятый темп и настрой всего коллектива на проведения качественных изменений своей работы, поддержка Министерства здравоохранения Республики Бурятия позволяет надеется на скорое достижение высокого уровня медицинской помощи, постоянного повышения его качества и доступности в любом, даже самом удалённом населённом пункте.
Тункинская ЦРБ поликлиника медицинская помощь
 
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