В Бурятии выявили сайт по продаже поддельных документов

Сайт включат в список запрещённых



Прокуратура Джидинского района Бурятии в результате мониторинга Интернет выявила сайт, на котором содержалось подробное описание процесса незаконного приобретения и покупки паспорта гражданина Российской Федерации и других официальных документов.



На сайте были опубликованы видеоролики, демонстрирующие готовые поддельные паспорта, цены на услуги по их изготовлению.



Суд признал информацию, размещённую на сайте, запрещённой к распространению в России.



- Копия решения суда направлена в управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Бурятии для включения сайта в единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

