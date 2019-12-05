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В Бурятии выявили сайт по продаже поддельных документов

В Бурятии выявили сайт по продаже поддельных документов
Общество,  Фото:pixabay.com
Сайт включат в список запрещённых

Прокуратура Джидинского района Бурятии в результате мониторинга Интернет выявила сайт, на котором содержалось подробное описание процесса незаконного приобретения и покупки паспорта гражданина Российской Федерации и других официальных документов.

На сайте были опубликованы видеоролики, демонстрирующие готовые поддельные паспорта, цены на услуги по их изготовлению.

Суд признал информацию, размещённую на сайте, запрещённой к распространению в России.

- Копия решения суда направлена в управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Бурятии для включения сайта в единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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