Забор в проулке перегородил проход к воротам соседних домов
Жители Иволгинского района Бурятии пожаловались в прокуратуру и заявили о нарушениях земельного законодательства.
Установлено, что летом 2018 года администрация Иволгинского района незаконно предоставила семье земельный участок, расположенный в проулке между домами.
Сельчане зарегистрировали этот участок на праве собственности и построили на нём забор. Ограждение перекрыло доступ к территории общего пользования и входные ворота соседних домов.
- Прокурором района главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено. Администрация района отменила постановление о перераспределении земельного участка и направила в суд исковое заявление о снятии участка с кадастрового учёта, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд удовлетворил иск, оспариваемый участок вновь получил статус территории общего пользования.
В Бурятии семье предоставили участок на территории общего пользования
Общество, Фото:
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