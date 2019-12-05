В Бурятии семье предоставили участок на территории общего пользования

Забор в проулке перегородил проход к воротам соседних домов



Жители Иволгинского района Бурятии пожаловались в прокуратуру и заявили о нарушениях земельного законодательства.



Установлено, что летом 2018 года администрация Иволгинского района незаконно предоставила семье земельный участок, расположенный в проулке между домами.



Сельчане зарегистрировали этот участок на праве собственности и построили на нём забор. Ограждение перекрыло доступ к территории общего пользования и входные ворота соседних домов.



- Прокурором района главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено. Администрация района отменила постановление о перераспределении земельного участка и направила в суд исковое заявление о снятии участка с кадастрового учёта, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил иск, оспариваемый участок вновь получил статус территории общего пользования.

