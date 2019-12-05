Из-за сгоревшего предохранителя улан-удэнцы оставались без света

Аварийное отключение света произошло вчера вечером
Накануне, 4 декабря, в 20:35 произошло аварийное отключение подстанции «Птицефабрика» в Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители СНТ «Пищевик», «Металлист», «Строителей» и улица Псковская.
В ходе осмотра установлено, что на ТП-705 сгорел предохранитель. В 21:08 отсекли аварийный участок запитали всех потребителей кроме СНТ «Строителей».
В 22:15 на ТП-705 заменили предохранитель, всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило около двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
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Аварийное отключение света произошло вчера вечером
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