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Из-за сгоревшего предохранителя улан-удэнцы оставались без света

Из-за сгоревшего предохранителя улан-удэнцы оставались без света
Общество,  Фото:pixabay.com
Аварийное отключение света произошло вчера вечером

Накануне, 4 декабря, в 20:35 произошло аварийное отключение подстанции «Птицефабрика» в Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители СНТ «Пищевик», «Металлист», «Строителей» и улица Псковская.

В ходе осмотра установлено, что на ТП-705 сгорел предохранитель. В 21:08 отсекли аварийный участок запитали всех потребителей кроме СНТ «Строителей».

В 22:15 на ТП-705 заменили предохранитель, всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило около двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
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