В Бурятии семья 7-летнего Даши-Цырена просит о помощи

7-летнему Даши-Цырену Балданову вновь нужна помощь неравнодушных жителей Бурятии. «Байкал-Daily» уже сообщал об этом мальчике, которому в год поставили диагноз ДЦП и спастическая диплегия. Ребёнок не мог самостоятельно передвигаться. Для восстановления требовалось дорогостоящее лечение в Челябинске.
В начале этого года семья ездила в Польшу, где мальчик проходил курс реабилитации, также за границей ребёнку сделали голеностопные аппараты - современные ортезы. С их помощью мальчик впервые смог самостоятельно передвигаться.
- Ортезы дают дополнительную вертикализацию. После последнего курса он начал ходить. Вот в этих аппаратах он ходит всё лучше и лучше. Даже в плане самообслуживания может сам руки помыть, в туалет сходить, а раньше ему всегда требовалась помощь. Он не мог стоять, он боялся где-то упасть, где-то удариться, - рассказала «Байкал-Daily» мама ребёнка Марина.
Однако Даши-Цырен растёт, и наступила пора менять ставшие малыми ортезы. Врачи выписывают ортезы на год, однако по словам родителей детей с ДЦП, ортезы становятся маленькими, спустя примерно 10 месяцев.
Сейчас семья Даши-Цырена вновь обращается к неравнодушным жителям республики и просит финансовой помощи. Семья Балдановых собирает сразу на два курса реабилитации – это более 700 тысяч рублей. На курс и изготовление аппарата на голеностопный сустав в Польше требуется порядка 350 тысяч рублей, на второй курс в Пензе – 360 тысяч рублей. Лечение планируют проводить в начале января.
На сегодня удалось собрать около 70 тысяч рублей. Мама мальчика отчитывается о поступлениях в группе «Помощь Даши-Цырену!!!», отрытой специально для сбора в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/dashitsyren5
Марина признаётся, что с каждым разом собирать деньги всё сложнее, но выбора у семьи нет. Видя успехи своего ребёнка, родители не собираются останавливаться и будут помогать своему сыну всеми возможными средствами встать на ноги и жить полноценной жизнью.
По словам мамы мальчика, российские аппараты уступают по качеству и функционалу польским. Ортезы отечественного производства не такие, они не удерживают стопу, пятка начинает «выскакивать», соответственно ребёнок не может устоять и ходить.
Несмотря на серьёзное заболевание, Даши-Цырен успешно учится в первом классе. Образование мальчик получает дистанционно. Такую форму обучения родители выбрали специально, чтобы проходить лечение, не отрываясь от учебного процесса.
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