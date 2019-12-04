В Бурятии семья 7-летнего Даши-Цырена просит о помощи

- Ортезы дают дополнительную вертикализацию. После последнего курса он начал ходить. Вот в этих аппаратах он ходит всё лучше и лучше. Даже в плане самообслуживания может сам руки помыть, в туалет сходить, а раньше ему всегда требовалась помощь. Он не мог стоять, он боялся где-то упасть, где-то удариться, - рассказала «Байкал-Daily» мама ребёнка Марина.





Марина Сандылыковна Ц.





