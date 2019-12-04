«Рекомендую»: Сангаджи Тарбаев побывал на показе «Решалы»

Известный КВНщик и телеведущий призвал россиян прийти на снятый в Бурятии фильм
Сангаджи Тарбаев, известный телеведущий, в прошлом капитан команды КВН «Сборная РУДН», разместил в Instagram фотографию с актёрами, сыгравшими роли в фильме «Решала. Нулевые». На снимке также запечатлена Дина Замалиева, жена ушедшего из жизни одного из авторов сценария, продюсера картины Евгения Замалиева.
- Побывал на премьерном показе фильма своих друзей из Бурятии - «Решала». В своё время этот фильм наделал много шума в интернете и стал культовым для тех, кто любит фильмы в стиле «Бумер» или «Рэкетир». Сегодня уже сиквел фильма «Решала» можно увидеть в кинотеатрах Москвы. Давайте поддержим развитие регионального кино! Рекомендую, - написал Сангаджи Тарбаев.
Накануне в Москве в кинотеатре «Победа» состоялся предпремьерный показ фильма «Решала. Нулевые». Уже завтра, 5 декабря, в кинотеатрах стартует прокат ленты.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях популярный российский шоумен, юморист, актёр Сергей Светлаков почтил память Евгения Замалиева. В видеообращении Светлаков отмечает, что «Женя был очень крутым человеком», и что он хотел бы поддержать фильм «Решала. Нулевые», идейным вдохновителем которого является Замалиев.
Справка:
Сангаджи Тарбаев (калм. Тарбан Санһҗ, родился 15 апреля 1982 года в городе Элиста) — телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН», генеральный продюсер «Yellow, Black and White» (2008—2012), продюсер промоутерской компании «Fight Nights Global», генеральный директор компании «My Way Productions», член Общественной палаты России (2014—2017), член Общественной палаты Москвы, председатель Совета «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений».
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