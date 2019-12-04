Гимнастка из Бурятии стала третьей на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ

Камилла Погосова получила «бронзу» по программе 1 спортивного разряда



С 27 ноября по 1 декабря в городе Тула прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Елены Посевиной.



В турнире принимали участие 800 спортсменок из 30 регионов России. Республику Бурятия представляли две спортсменки из спортивного клуба «Феникс». По программе КМС – Ирина Лапаева, 2007 г.р. По программе 1 спортивного разряда – Камилла Погосова, 2008 г.р.



По итогам соревнований Камилла Погосова в своём разряде стала третьей среди 80 спортсменок. Ирина Лапаева заняла 24 место из 140 спортсменок. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

