Камилла Погосова получила «бронзу» по программе 1 спортивного разряда
С 27 ноября по 1 декабря в городе Тула прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Елены Посевиной.
В турнире принимали участие 800 спортсменок из 30 регионов России. Республику Бурятия представляли две спортсменки из спортивного клуба «Феникс». По программе КМС – Ирина Лапаева, 2007 г.р. По программе 1 спортивного разряда – Камилла Погосова, 2008 г.р.
По итогам соревнований Камилла Погосова в своём разряде стала третьей среди 80 спортсменок. Ирина Лапаева заняла 24 место из 140 спортсменок. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Гимнастка из Бурятии стала третьей на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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