Волонтёры призывают вести экологичный образ жизни
7 декабря во Дворце спорта «Труд» 11.00 до 18.00 состоится акция «Сдай пакет». Волонтёры будут принимать фасовочные пакеты, упаковочную плёнку, чистую пищевую плёнку, цветные пакеты из магазина, молочные пакеты, упаковку из-под круп, хлеба и макарон 5РР.
⠀
Всё сырье предварительно нужно рассортировать на 4 группы:
⠀
- Цветные: все магазинные пакеты
- Прозрачные (фасовочные и прозрачные тянущиеся пленки)
- Молочные пакеты
- Полипропилен (обязательно только с маркировкой 5рр)
⠀
Не примут во время акции «биоразлагаемые» и «эко» пакеты (пакеты с добавкой d2W), фольгированные пакеты и упаковку, пакеты с маркировками 7, C/LDPE C/PP, загрязнённые пакеты и упаковку из белого полипропилена.
Также волонтёры будут собирать пластиковые карты, пластиковые зубные щётки и батарейки.
- Наша акция – исключительно волонтерская и направлена на снижение потребления пакетов для сохранения устойчивой окружающей среды от загрязнений не разлагающимися пакетами. А также это пропаганда раздельного сбора отходов и экологичного образа жизни. Волонтёры на акции смогут проконсультировать вас по РСО, сортировке пакетов и экологичным альтернативным заменам пакетам, - сообщают организаторы.
⠀
В Иркутске пройдёт акция «Сдай пакет»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Известный КВНщик и телеведущий призвал россиян прийти на снятый в Бурятии фильм
В фестивале участвовали около 350 человек
Родители могут обращаться с жалобами по телефону
Бурятский ёхор исполнили на площадке «Дальневосточной ярмарки». ВИДЕО
Волонтёры призывают вести экологичный образ жизни
Раньше сельчанам приходилось ездить в Улан-Удэ для просмотра фильмов
На полигонах развернули пункты обогрева
В Бурятии на полигоне Бурдуны на полевом выходе отрабатываются новые методы и тактические приёмы ведения боя
Библиотека оформлена в космическом стиле
Она находится возле входа в Уголок живой природы
Все желающие могут задать вопросы по качеству и безопасности подарков
Ребята стали лауреатами первой степени в номинации «Искусство танца», второй степени – в номинации «Театр мод и костюма»
Более 30 добровольцев из республики участвуют в форуме в Сочи
Народный артист России сообщил, что намеревается приехать в Бурятию
Популярный шоумен записал видеообращение, посвящённое памяти режиссёра Евгения Замалиева