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В Иркутске пройдёт акция «Сдай пакет»

В Иркутске пройдёт акция «Сдай пакет»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Волонтёры призывают вести экологичный образ жизни

7 декабря во Дворце спорта «Труд» 11.00 до 18.00 состоится акция «Сдай пакет». Волонтёры будут принимать фасовочные пакеты, упаковочную плёнку, чистую пищевую плёнку, цветные пакеты из магазина, молочные пакеты, упаковку из-под круп, хлеба и макарон 5РР.

Всё сырье предварительно нужно рассортировать на 4 группы:

- Цветные: все магазинные пакеты
- Прозрачные (фасовочные и прозрачные тянущиеся пленки)
- Молочные пакеты
- Полипропилен (обязательно только с маркировкой 5рр)

Не примут во время акции «биоразлагаемые» и «эко» пакеты (пакеты с добавкой d2W), фольгированные пакеты и упаковку, пакеты с маркировками 7, C/LDPE C/PP, загрязнённые пакеты и упаковку из белого полипропилена.

Также волонтёры будут собирать пластиковые карты, пластиковые зубные щётки и батарейки.

- Наша акция – исключительно волонтерская и направлена на снижение потребления пакетов для сохранения устойчивой окружающей среды от загрязнений не разлагающимися пакетами. А также это пропаганда раздельного сбора отходов и экологичного образа жизни. Волонтёры на акции смогут проконсультировать вас по РСО, сортировке пакетов и экологичным альтернативным заменам пакетам, - сообщают организаторы.

акция экология
 
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